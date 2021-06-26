Вакцинуватися від коронавірусу можна при будь-якому рівні антитіл - ВООЗ
Вакцинацію від COVID-19 можна проводити при будь-якому рівні антитіл, повідомляє УНІАН.
Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович.
За її словами, робити щеплення від COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.
"Якщо у вас є антитіла, це не означає, що вакцина завдасть вам якоїсь шкоди. Це абсолютно неправда. Незважаючи на рівень титрів антитіл, можливо безпечно вакцинуватися", - повідомила Вуйнович.
Як вважає представник ВООЗ, зупинити пандемію "треба в цьому році", але "зусиль однієї людини недостатньо".
"Пандемія - це не погода, це не клімат, ми можемо впливати на неї. Це пандемія поведінки, це питання до людства, чи зможемо ми відразу зробити все від нас залежне, щоб зупинити пандемію", - додала фахівець.