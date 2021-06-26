Вакцинуватися від коронавірусу можна при будь-якому рівні антитіл - ВООЗ

Вакцинацію від COVID-19 можна проводити при будь-якому рівні антитіл, повідомляє УНІАН.

Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович.

За її словами, робити щеплення від COVID-19 можна навіть людям, у яких є антитіла.

"Якщо у вас є антитіла, це не означає, що вакцина завдасть вам якоїсь шкоди. Це абсолютно неправда. Незважаючи на рівень титрів антитіл, можливо безпечно вакцинуватися" , - повідомила Вуйнович.

Як вважає представник ВООЗ, зупинити пандемію "треба в цьому році", але "зусиль однієї людини недостатньо".