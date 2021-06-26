Половина українців готові відмовитися від використання готівки - дослідження

Українці активно переходять на безготівкову оплату – 48% стали платити cashless частіше, ніж рік тому, повідомляє Интерфакс-Украина.

Так, за даними дослідження ставлення українців до безготівкових платежів, проведеного компанією InMind на замовлення Mastercard в червні 2021 року 49% готові повністю відмовитися від оплат готівкою в майбутньому, а кожен третій українець готовий зробити це протягом найближчих двох років.

У компанії також відзначають, що пандемія значно вплинула на зростання популярності цифрової комерції у світі та в Україні зокрема: 60% опитаних користувачів стверджують, що стали робити покупки онлайн набагато частіше з початком пандемії, а 45% - роблять замовлення онлайн регулярно по кілька разів в місяць.

Також в Mastercard відзначили, що за час пандемії сегмент "продукти харчування" вийшов на перше місце в Європі, показавши приріст на 26%, сегмент "електроніка" виріс на 24%, при цьому в Україні обидві ці категорії зросли на 38%.

Також цікавим трендом 2020 року стало зростання проникнення онлайн-транзакцій серед клієнтів у віці понад 80 років - як на ринку Європи, так і в Україні. Наприклад, в Чехії приріст онлайн транзакцій в цій категорії користувачів минулого року збільшився в 4 рази.

"В Україні ринок вже відновився. Ми бачили перше зниження активності ринку і значне просідання за кількістю транзакцій під час першого локдауну, коли все знаходилися в шоковому стані. В січні поточного року теж було затишшя, але січень і сам по собі не найактивніший місяць. Але локдаун в квітні вже не показав такого видимого зниження активності - люди звикли ", - заявила генеральний директор Mastercard в Україні та Молдові Інга Андрєєва.

За її словами, в Україні з 2016 року спостерігається стабільний приріст безготівкових транзакцій в середньому по 3% рік до року.

"На сьогоднішній день 9 з 10 транзакцій вже в безготівковому сегменті" , - зазначила вона.

Також 44% українців вважають за краще вибирати магазини з можливістю безготівкового розрахунку, а ще 8% заявили про неготовність користуватися послугами магазинів з відсутністю безготівкової оплати.