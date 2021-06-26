Франшиза "Укрпошти": Смілянський висловився про можливість такої бізнес-моделі

Відкриття нових поштових відділень по франшизі – тобто з передачею права користування бренду підприємцю-партнеру – допомагає компаніям економити на інвестиціях і податках, але у випадку "Укрпошти" таку модель складно реалізувати, повідомляє UBR.

Таку думку висловив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смелянський.

Він зазначив, що переваги франчайзингу полягають у двох аспектах: "компанія економить капітал, оскільки його вкладає франчайзі, і компанія економить податки, бо франчайзі платить, як правило, як ФОП 5% податків, а як співробітник - платив би 40%" .

Серед недоліків моделі Смелянський назвав нижчий рівень контролю за працівником, а також обмеження за видами діяльності - "наприклад, відділення банку не може бути франчайзинговими" .

Останній фактор ускладнює введення цієї моделі для "Укрпошти", тому що компанія, крім поштових послуг, "реалізує безліч фінансових", а скоро планує створити й банк. Тому передати їх франчайзі держоператор не зможе, вказує Смелянський.