Франшиза "Укрпошти": Смілянський висловився про можливість такої бізнес-моделі
Відкриття нових поштових відділень по франшизі – тобто з передачею права користування бренду підприємцю-партнеру – допомагає компаніям економити на інвестиціях і податках, але у випадку "Укрпошти" таку модель складно реалізувати, повідомляє UBR.
Таку думку висловив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смелянський.
Він зазначив, що переваги франчайзингу полягають у двох аспектах:
"компанія економить капітал, оскільки його вкладає франчайзі, і компанія економить податки, бо франчайзі платить, як правило, як ФОП 5% податків, а як співробітник - платив би 40%".
Серед недоліків моделі Смелянський назвав нижчий рівень контролю за працівником, а також обмеження за видами діяльності -
"наприклад, відділення банку не може бути франчайзинговими".
Останній фактор ускладнює введення цієї моделі для "Укрпошти", тому що компанія, крім поштових послуг, "реалізує безліч фінансових", а скоро планує створити й банк. Тому передати їх франчайзі держоператор не зможе, вказує Смелянський.
"Більш того, коли у тебе стільки послуг, скільки у" Укрпошти ", - а у нас їх більше 50: листи, газети, посилки, платежі, пенсії і т. Д., - франчайзі швидше за все просто не погодиться їх все представляти або попросить значну комісію, а значить, своя точка в цій частині вигідніше. Так що "Укрпошта" поки не планує використання моделі франчайзингу ", - констатував Смелянський.