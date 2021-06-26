У США спрогнозували терміни початку війни з Китаєм

Немає ніяких ознак того, що Китай готується почати вторгнення на Тайвань, яку підтримують США, протягом найближчих 12-24 місяців, пише Popular Mechanics, посилаючись на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів, генерала армії США Марка Міллі, зроблене в ході виступу в Конгресі, повідомляє Лента.Ру.

Проте, згідно з військовим, Пекін може це зробити до 2027 року, коли Народно-визвольної армії Китаю виповниться сто років.

На думку генерала, Пекін продовжує послідовно нарощувати свої сухопутні, військово-повітряні і військово-морські сили, метою чого є підготовка до наступу на острів.

У Popular Mechanics ж прогнозують, що бій за Тайвань може розпочатися не в 2027-му, а в 2035-м. На думку видання, до цього терміну Пекін буде більш підготовленим для ведення військових дій, зокрема, до десантування через протоку, що розділяє материк і острів.

У квітні газета South China Morning Post, посилаючись на висновки опитаних аналітиків, написала, що для перемоги над Китаєм в разі війни за Тайвань США доведеться задіяти близько 80 відсотків військово-морської і повітряної мощі. Таким чином в газеті прокоментували командно-штабні ігри Військово-повітряних сил (ВПС) США, підсумком яких, як в тому ж місяці написало видання Defense News, «стала перемога Сполучених Штатів, де ВВС США допомогли дати відсіч китайським військовим в захопленні Тайваню».