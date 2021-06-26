Злива з грозою і блискавкою обрушилася на Ялту

В окупованій Ялті почалася сильна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії "влада" розгортає оперативний штаб, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявила голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

За її словами, збирають штаб для того, щоб посилити зараз ті тонкі місця, де ще можливі підтоплення, пов'язані зі зливами, які зараз посилилися.

Раніше рятувальники попередили кримчан про сильний дощ, грозу, град і вітер до 15-20 м/с до кінця суботи.