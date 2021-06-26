Україна і ЄС взаємно визнають COVID-сертифікати

В Україні скоро запуститься видача міжнародних сертифікатів вакцинації. Наша держава та Європейський союз домовляться про взаємне визнання документів, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив заступник голови Міністерства охорони здоров'я Ярослав Кучер в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З ЄС буде домовленість, ми є у всіх робочих групах, ми вже навіть обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів, ми протестували деякі речі. Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо" , - сказав він.

Кучер підкреслив, що цей процес вже триває, ним займається Міністерство закордонних справ.

"Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Там є три терміни. Наступного тижня уже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме. Щоб не було ніяких спекуляцій, то ми поговоримо про це вже у вівторок" , - зазначив замглави МОЗ.

Він поінформував, що наступного місяця планується запускати через додаток "Дія" саме видачу сертифіката для людей, які отримали дві дози вакцини.

"Я вчора отримав другу, протестував видачу міжнародного свідоцтва на собі, причому робив це в різних місцях, щоб перевірити, як це працює, - непогано працює" , - запевнив замміністра.

За його словами, додаток "Дія" буде синхронізований з системою E-Health.

"Користувач робить запит на отримання цього сертифіката, і тоді система E-Health підтягнеться, так задумано. Для подорожей до країн ЄС ви маєте прикордоннику на кордоні показати QR-код, він його тим чи іншим способом просканує, і він бачитиме, що дійсно ця людина має вакцину і це підтверджено державою" , - сказав Кучер.

На першому етапі запустять сертифікати з повною вакцинацією, але паралельно триває розробка для тих, хто перехворів і, відповідно, за тестами.

Нагадаємо, у Мінцифри повідомили, що країна вийшла на фінальний етап запуску так званих COVID-сертифікатів, які дозволять безпечно їздити в країни Євросоюзу. На цей час завершується робота над технічною частиною.