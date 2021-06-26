Посол Німеччини не повірила в можливість війни РФ з Україною

Надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен назвала спекуляцією можливість нападу Росії на Україну за відсутності газового транзиту. Також вона заявила, що в Німеччині більшість дуже обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі, повідомляє Обозреватель.

За словами посла, про загрозу національній безпеці через будівництво проєкту "Північний потік-2" говорить не тільки уряд України, а й інших країн, серед яких Польща та країни Балтії. Таку думку Фельдгузен висловила в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

"Україна має досить впливових партнерів в ЄС. Вони тісно співпрацюють, щоб довести свої побоювання, які я вважаю реальними. Що можна зробити – це інше питання. Думати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, – це спекуляція. Ми не знаємо, відбудеться це чи ні" , – підкреслила посол.

Вона додала, що для Німеччини історично Східна Європа – особлива частина світу, де всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде.