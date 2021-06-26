Удаленка втрачає популярність: співробітників повертають в офіси

Більшість українських компаній через півтора року пандемії вирішили повернути своїх співробітників в офіси. Решта - можуть прийняти таке рішення найближчим часом. Про це свідчать результати опитування порталу Ain.ua, повідомляє UBR.

Згідно з підсумками дослідження, в якому взяли участь 243 респондента, тільки 24,7% компаній залишили своїх співробітників на "удаленке". При цьому 6,2% працювали і продовжують працювати з офісів.

Компанії, які повернулися до докарантінному режиму роботи, переважно вибирають змішаний формат: члени команди ходять в офіс за бажанням або необхідності. Це підтвердили 60,7% опитаних.

Відвідувати офіс щодня вимагають в 21% випадках.

При цьому в коментарях до опитування читачі розповіли про різні варіанти: деякі працюють з дому по кілька днів на місяць, інші - по певних днях тижня, треті - поділилися на групи.

Примітно, що в 43% випадках співробітникам компаній потрібно просити спеціального дозволу на те, щоб працювати з дому. 51,7% опитаних вказали, що можуть піти на дистанційну роботу коли завгодно.

Більшість співробітників офісів негативно відреагували на рішення повернутися на робочі місця. Аргументи керівництва про те, що "удаленка" позначається на ефективності роботи, вони вважають неправильними. Найчастіше офісні співробітники підтримують змішаний формат роботи.

Нагадаємо, що під час пандемії кожен п'ятий економічно активний українець (21%) повністю або частково перейшов на дистанційну роботу.