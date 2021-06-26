Формула-1: результати кваліфікації Гран-прі Штирії

У Шпільберзі завершилася кваліфікація етапу Формули-1 Гран-прі Штирії. За її підсумками поул-позицію завоював пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, повідомляє Сегодня.

Другий результат показав Валттері Боттас з Мерседеса, третім став діючий чемпіон Льюїс Хемілтон.

Однак з першого ряду стартової решітки поїдуть Ферстаппен і Хемілтон, а Боттас стартуватиме лише п'ятим після штрафу в три позиції за інцидент на другому тренуванні.

Боттас був покараний за розворот на піт-лейн під час другої вільної практики. Гонщик не впорався з керуванням болідом після того, як виїхав з піт-стопа. У підсумку він проїхав поруч з групою механіків Макларена. Стюарди порахували, що цей епізод був потенційно небезпечним.

Результати кваліфікації Гран-прі Штирії

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,841 2. Валттері Боттас (Мерседес) – +0,194 3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +0,226 4. Ландо Норріс (Макларен) – +0,279 5. Серхіо Перес (Ред Булл) – +0,327 6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +0,395 7. Шарль Леклер (Феррарі) – +0,631 8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +0,673 9. Фернандо Алонсо (Альпін) – +0,733 10. Ленс Стролла (Астон Мартін) – +0,867

Не пройшли в третій сегмент:

11. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.04,671 12. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.04,800 13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.04,808 14. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.04,875 15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.04,913

Не пройшли в другий сегмент:

16. Ніколас Латіфа (Вільямс) – 1.05,175 17. Естебан Вікон (Альпін) – 1.05,217 18. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,429 19. Мік Шумахер (Хаас) – 1.06,041 20. Микита Мазепин (Хаас) – 1.06,192