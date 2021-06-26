Курс біткоїну може впасти: експерти розповіли про "хрест смерті"

На графіку біткоїну показується формування "хреста смерті". Цей знак може означати подальше зниження його курсу. При цьому в довгостроковій перспективі зростання курсу біткоїну неминуче, повідомляє Обозреватель.

Про це пише "РИА Новости"﻿.

"Фігура "хреста смерті" простежується, але будь-який ринковий рух – навіть падіння – це можливість для отримання прибутку. Формування "хреста смерті", який може говорити про подальше зниження курсу біткоїну, можна вигідно використовувати в шорт-позиціях. З іншого боку, цей хрест бачимо не тільки ми, а взагалі всі учасники ринку, і наразі може скластися забавна ситуація, коли всі кинуться вставати в шорт-позицію. А біткоїн візьме і виросте в ціні" , – заявив засновник DAOconsensus Ілля Чураков.

У свою чергу офіційний представник криптобіржі Garantex Тетяна Максименко зазначила, що ця фігура не означає "смерть" головної криптовалюти. Фахівець додав, що "хрест смерті" в середньостроковій перспективі може означати зниження курсу в перспективі двох місяців.

"Але в короткостроковій перспективі у трейдерів все ще є можливість покататися на локальних вільних зростання і спаду. У довгостроковій перспективі я залишаюся впевнена в тому, що біткоїн буде рости, і інших варіантів тут немає. Питання не в тому, чи виросте він чи ні, а в тому, наскільки швидко і до яких висот сягне вже цієї зими" , – підсумувала Максименко.

Раніше повідомлялося, що на вихідних курс біткоїну, ймовірно, буде рости. Незважаючи на негативні середньострокові очікування, короткострокова стратегія повинна виходити з очікувань технічного відскоку вище $50 тисяч.

Один із факторів – перерозподіл капіталу з низьколіквідних альткоїнів назад у біткоїни. Це підтверджують і рекордні обсяги альткоїнів на біржах, і відскік в домінуванні першої криптовалюти.