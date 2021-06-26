Могилевську "обстригли" через програного спору (відео)

Українська співачка Наталія Могилевська, яка посперечалася з тренером Анітою Луценко, що поголиться наголо якщо не схудне, схоже, втратила своїх розкішних локонів, повідомляє Телеграф.

45-річна артистка виклала відео з закулісся нового сезону "Хто зверху?", На якому провідні шоу Леся Никитюк та Сергій Притула безжально стрижуть волосся народній артистці України.

"Я б хотіла прокоментувати це, але у мене слів. Дивіться відео. Ps. Решта в Сторіс сьогодні і завтра", - звернулася Могилевська до передплатників.

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Нагадаємо, що співачка повинна була до 26 червня схуднути на 4 кг. Вранці в призначену дату Наталя стала на ваги і побачила, що набрала додаткових 300 гр. Зараз її вага становить 72,9 кг.

Чи дійсно улюблена виконавиця буде лисою, стане відомо зовсім скоро, але шанувальники артистки в шоці від побаченого.