УЄФА показав курйозні моменти Євро-2020 (відео)
УЄФА показав найсмішніші моменти, що відбулися під час групового етапу Євро-2020, повідомляє УНИАН.
Добірка з курйозами була опублікована в офіційному Twitter-акаунті Євро-2020. До неї увійшли переважно не ігрові, а залаштункові моменти.
У ролику можна побачити Кріштіану Роналду в ролі фотографа, відеооператора, що грає головою не гірше за футболістів, кумедні епізоди з тренувань, зі знімального майданчика і багато іншого.
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.
- Груповий етап проходив з 11 по 23 червня, а плей-оф стартує 26 червня.
- Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.
- Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але на більшості стадіонів трибуни дозволено заповнювати не на 100%.
- Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.
- У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.
- Євро-2020: турнірна сітка плей-оф.