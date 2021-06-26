УЄФА показав курйозні моменти Євро-2020 (відео)

УЄФА показав найсмішніші моменти, що відбулися під час групового етапу Євро-2020, повідомляє УНИАН.

Добірка з курйозами була опублікована в офіційному Twitter-акаунті Євро-2020. До неї увійшли переважно не ігрові, а залаштункові моменти.

У ролику можна побачити Кріштіану Роналду в ролі фотографа, відеооператора, що грає головою не гірше за футболістів, кумедні епізоди з тренувань, зі знімального майданчика і багато іншого.

Євро-2020: що потрібно знати