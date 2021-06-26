На "Тур де Франс" трапився масовий завал гонщиків (відео)

У суботу, 26 червня, стартувала велобагатоденка "Тур де Франс-2021". Вже на першому етапі стався масовий завал велогонщиків, повідомляє Телеграф.

За 45 км до фінішу першого етапу один з уболівальників захотів показати плакат на камеру, вийшовши на дорогу. В результаті в невдалого фана врізався гонщик, який при падінні спровокував масовий завал, адже спортсмени їхали щільною групою. В результаті з вини роззяви постраждали маса спортсменів, зокрема словенець Прімож Рогліч і бельгієць Ваут Ван Арт з команди Jumbo-Visma. Гонка поновилася, а всім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.

Відео інциденту є в мережі:

look at this absolute nightmare that resulted pic.twitter.com/3Nf2QFMqHu - Timothy Burke (@bubbaprog) June 26, 2021

Переможцем першого етапу став французький гонщик команди Deceuninck Quick Step Жуліано Алафіліпп.

Julian Alaphilippe est le grand gagnant de cette première étape du Tour entre Brest et Landerneau. Bravo à tous les coureurs pour leur performance! # TDF2021 # LaBretagneEnTête pic.twitter.com/2sxpQHAK1O - Région Bretagne (@regionbretagne) June 26, 2021

"Тур де Франс-2021" - стартував в Бресті на півострові Бретань, а завершиться веломарафон 18 липня в Парижі. У велобагатоденці запланований 21 етап.