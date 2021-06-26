На "Тур де Франс" трапився масовий завал гонщиків (відео)
У суботу, 26 червня, стартувала велобагатоденка "Тур де Франс-2021". Вже на першому етапі стався масовий завал велогонщиків, повідомляє Телеграф.
За 45 км до фінішу першого етапу один з уболівальників захотів показати плакат на камеру, вийшовши на дорогу. В результаті в невдалого фана врізався гонщик, який при падінні спровокував масовий завал, адже спортсмени їхали щільною групою. В результаті з вини роззяви постраждали маса спортсменів, зокрема словенець Прімож Рогліч і бельгієць Ваут Ван Арт з команди Jumbo-Visma. Гонка поновилася, а всім постраждалим оперативно надали медичну допомогу.
Відео інциденту є в мережі:
Переможцем першого етапу став французький гонщик команди Deceuninck Quick Step Жуліано Алафіліпп.
"Тур де Франс-2021" - стартував в Бресті на півострові Бретань, а завершиться веломарафон 18 липня в Парижі. У велобагатоденці запланований 21 етап.