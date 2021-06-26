МЗС РФ цинічно пояснило видачу паспортів на Донбасі

МЗС РФ цинічно пояснило видачу паспортів на Донбасі

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що видача російських паспортів жителям Донбасу є наслідком "невиконання Києвом мінських домовленостей, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні﻿ пресслужби МЗС Росії.

"Звернули увагу на висловлювання президента України, який звинуватив Росію у видачі жителям Донбасу російських паспортів і порушенні тим самим логіки Мінських угод", — сказано в повідомленні.

За словами Захарової, надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарною мірою "в умовах запровадженої Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно з Мінським угодами, він повинен зняти".

"Гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобовʼязань за Мінськими угодами. Більш того, він повністю відповідає міжнародній практиці. Як відомо, свої паспорти жителям України у великих кількостях видають Польща, Угорщина та Румунія", — заявила представник російського міністерства.

Вона підкреслила, що логіку і претензії Володимира Зеленського зрозуміти важко.

"Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень стосовно цього не встановлюється", — зазначила Захарова.

Раніше Зеленський заявив, що РФ не дотримується логіки Мінських угод, видаючи населенню непідконтрольних Києву територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

"350 — 400 тисяч паспортів — це підтверджені дані. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку Російської Федерації", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко заявив, що видачею російських паспортів українським громадянам на окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія демонструє, що не має наміру завершувати конфлікт.

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