В Одесі пройшов Мегамарш у вишиванках (фото, відео)

У суботу, 26 червня, в Одесі пройшов чотирнадцятий Мегамарш у вишиванках. На захід, організований Центром патріотичного виховання Одеської облдержадміністрації, зібралося близько тисячі осіб, повідомляє Деловая столица.

Відповідні фотографії розмістило агентство Укрінформ﻿.

"Цей похід відбувся з нагоди 25-ї річниці Конституції України, 30-ї річниці Незалежності України, в День кримськотатарського прапора і навздогін 15-й річниці Всесвітнього дня вишиванки" , — розповіла організатор маршу Наталія Михайленко.

Захід кілька разів відкладався — через коронавірусний карантин його не провели, наприклад, у травні цього року до Дня вишиванки, а торік через пандемію взагалі скасували.

Попри спеку близько тисячі людей у ​​вишиванках зібралися на Дерибасівській біля «Пасажу», звідки традиційно стартує «Мегамарш» ось уже девʼять років поспіль.

Учасники розгорнули великі прапори України, взяли в руки кримськотатарські блакитні прапори з тамгою. Також були помічені прапори Військово-морських сил України і червоно-білий прапор вільної Білорусі.