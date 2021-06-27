Учені заявили, що до центру Сонячної системи наближається величезна комета. Її діаметр може бути від 100 до 370 кілометрів, а один оберт займає близько 600 тисяч років, повідомляє Обозреватель.

Про це пише Fox News﻿. Повідомляється, що об'єкт отримав позначення 2014 UN271. Його виявили в рамках даних огляду темної енергії Dark Energy Survey, отриманих в період з 2014 по 2018 рік.

Відзначимо, Dark Energy Survey – це астрономічний огляд, який вивчає динаміку розширення Всесвіту і зростання її структури.

Як пише видання, орбіта "мега-комети" дуже довга – один оберт займає близько 600 тисяч років. За словами вчених, космічний камінь, що мандрує дивною орбітою, рухається по всій Сонячній системі, періодично переміщаючись все ближче і далі від Сонця, а іноді майже тікає в міжзоряний простір.

Головна особливість такого об'єкта у тому, що він занадто малий, щоб бути планетою, і занадто великий, щоб вважатися кометою.

Схема траєкторії орбіти UN271

Як розповів астроном Сем Дін у повідомленні﻿ на форумі Minor Planet Mailing List (MPML), сам по собі 2014 UN271 більше величезної комети Сарабата C / 1729 P1. Незважаючи на те, що комета буде "вражаюче яскравою", побачити її без телескопа не вийде.

"Це схоже на карликову планету!" – заявив Дін .

Зараз UN271 2014 знаходиться приблизно в 22 астрономічних одиницях від Сонця (Земля знаходиться на відстані 1 а. е. від зірки). Через десять років, в 2031 році, об'єкт пройде в межах 10,9 а. е. від Сонця, майже досягши орбіти Сатурна.