В Україні менше півтисячі нових COVID-інфікованих

За добу 26 червня в Україні виявили 450 нових випадків коронавірусу. Це на 306 випадків менше, ніж напередодні. Померло 17 осіб, повідомляє Деловая столица.

Серед інфікованих 28 дітей, 6 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 529 осіб, летальних випадків – 17, одужало – 1 097 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 13 926 осіб, методом ІФА – 2 966 осіб, експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 233 996 осіб, одужало – 2 163 069 осіб, летальних випадків – 52 286, проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

Нагадаємо, за добу 25 червня в Україні виявили 756 нових випадків коронавірусу. Це на 120 випадків менше, ніж напередодні. 35 людей померло.