Вулиці Одеси пішли під воду після грози

В результаті сильної грози, яка накрила Одесу ввечері в суботу, 26 червня, вулиці міста перетворилися на річки, а ряд районів залишилися без світла, повідомляє Кореспондент.

Під воду пішов прибережний елітний район Аркадія, а також вулиці Ільфа і Петрова, Вільямса, Балківська, М. Жукова та інші. Підтоплені під'їзди будинків і магазини.

Крім того, у багатьох районах міста зникла електрика.

За повідомленнями очевидців, гроза, що супроводжувалася блискавкою і громом, тривала кілька годин.