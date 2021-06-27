27 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити

27 червня відзначають день пророка Єлисея. Святий був наступником пророка Іллі. Єлисей відомий своїми дивами і добрими вчинками, за які його дуже поважали. Що не можна робити 27 червня читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

День Ангела 27 червня святкують: Єлисей, Володимир та Павло.

Прикмети 27 червня

Багато комарів літає – буде рясний урожай ягід.

Зорі на небі миготять – буде погожа погода.

Сонце весь день хмари заступають – скоро підуть дощі.

Що не можна робити 27 червня