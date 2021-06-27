27 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити

27 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити

27 червня відзначають день пророка Єлисея. Святий був наступником пророка Іллі. Єлисей відомий своїми дивами і добрими вчинками, за які його дуже поважали. Що не можна робити 27 червня читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

День Ангела 27 червня святкують: Єлисей, Володимир та Павло.

Прикмети 27 червня

  • Багато комарів літає – буде рясний урожай ягід.
  • Зорі на небі миготять – буде погожа погода.
  • Сонце весь день хмари заступають – скоро підуть дощі.

Що не можна робити 27 червня

  • Не поспішайте сьогодні. Через поспіх багато справ можуть не вдатись і ви будете шкодувати про це. Краще підготуйтесь чи вийдіть з дому завчасно.
  • Стримайтесь сьогодні від алкоголю і паління. Погані звички відбирають не лише здоров'я, а й позитив із життя.
  • Не сперечайтесь з людьми. Суперечка лиш погіршить стосунки і зіпсує вам настрій, навіть якщо у ній ви здолаєте опонента.

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