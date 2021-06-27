Азот або повітря: чим краще накачувати шини

Відомо, що шини можна накачувати не лише повітрям, але й азотом - цю послугу пропонують багато шинних центрів та звичайних шиномонтажів. Чи варто це робити, повідомляє 24 Канал.

На тиск всередині шини впливає навколишня температура повітря. Адже повітря – це суміш газів, яка при нагріванні розширюється, а при охолодженні стискається. І це впливає на тиск у шинах.

Коли температура змінюється на шість градусів за Цельсієм, тиск в шинах збільшується або зменшується приблизно на 0,07 атмосфери. Адже повітря складається з 78% азоту, 21% кисню та інші газів, які реагують на вологу. Натомість в чистому азоті немає вологи та інших компонентів, тому перепади тиску в заповненим ним шинах мінімальні. Тобто шини, заповнені азотом, мають невелику перевагу.

Завдяки цим властивостям заповнені азотом шини використовуються там, де є великі перепади температур або навантаження: в авіації, гірничодобувній промисловості або будівництві. Заповнені азотом шини також використовуються в автоспорті, де навіть найменша зміна тиску може вплинути на керованість та стійкість потужних спортивних автомобілів на високих швидкостях.

Але чи варто використовувати азот для звичайних автомобільних шин? На думку фахівців Continental, накачувати шини звичайних автомобілів азотом недоцільно, це марна трата грошей. Звичайно, їм це не зашкодить, і тиск, вказаний виробником, буде підтримуватися протягом більш тривалого періоду, тому що проникність азоту через мікрощілини нижча, ніж у повітря. Але ця різниця мінімальна.

Крім того, користі від азоту не буде жодної, якщо тиск в шинах постійно знижується через різні причини – проколи, негерметичність диска або вентиля шини, а також через інші механічні пошкодження. Натомість при стабільному тиску з азотом шина матиме дещо менший опір коченню, економитиме пальне та матиме рівномірний знос протектору.