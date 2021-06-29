Свята у липні 2021: події та знаменні дати

Свята у липні 2021: події та знаменні дати

У другий місяць літа буде чимало вартих уваги святкових і пам’ятних дат. Деякі із них відзначаються на офіційному рівні, інші ж є маловідомими, повідомляє УНИАН.

Так, на липень припадають такі українські свята, як День Військово-Морських сил, День Національної поліції та День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Цього місяця Україна також відзначатиме День звільнення Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька від проросійських терористів.

Крім того, в липні святкуватиметься День бухгалтера, День рибалки та Міжнародний день дружби.

Основні свята та пам’ятні дати липня 2021 року

  • 1 липня - День архітектури України
  • 2 липня - День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста
  • 4 липня - День Військово-Морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту
  • 5 липня - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів
  • 6 липня - Всесвітній день поцілунку
  • 7 липня - День працівника природно-заповідної справи
  • 11 липня - День рибалки, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду
  • 12 липня - Всесвітній день бортпровідника
  • 15 липня - День українських миротворців
  • 16 липня - День бухгалтера
  • 18 липня - День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 20 липня - Міжнародний день шахів
  • 22 липня - День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань
  • 25 липня - День зубного техніка, День працівників торгівлі
  • 26 липня - День парашутиста
  • 28 липня - Міжнародний день боротьби з гепатитами, День PR-спеціаліста, День хрещення Київської Русі – України
  • 29 липня - День Сил спеціальних операцій Збройних сил України
  • 30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, День системного адміністратора.

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