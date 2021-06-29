Свята у липні 2021: події та знаменні дати

У другий місяць літа буде чимало вартих уваги святкових і пам’ятних дат. Деякі із них відзначаються на офіційному рівні, інші ж є маловідомими, повідомляє УНИАН.

Так, на липень припадають такі українські свята, як День Військово-Морських сил, День Національної поліції та День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Цього місяця Україна також відзначатиме День звільнення Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька від проросійських терористів.

Крім того, в липні святкуватиметься День бухгалтера, День рибалки та Міжнародний день дружби.

Основні свята та пам’ятні дати липня 2021 року

1 липня - День архітектури України

2 липня - День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста

4 липня - День Військово-Морських сил України (День флоту України), День Національної поліції України, День судового експерта України, День працівників морського і річкового флоту

5 липня - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів

6 липня - Всесвітній день поцілунку