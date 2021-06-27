Київська область за одним показником відповідає "червоній" зоні

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідемічних показників в областях України. Київська область за одним з показників відповідає "червоній" зоні карантину, повідомляє РБК-Украина.

Станом на 27 червня Київська та решта областей України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Київській області вже третій день поспіль спостерігається "червоний" рівень за показником охоплення тестування на коронавірус.

На сьогодні у Київській області показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення. Норма - не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.

Однак цього замало для того, щоб область потрапила до "червоної" зони карантину, оскільки для цього протягом трьох днів червоному рівню мають відповідати щонайменше 2 показники.