COVID-щеплення отримали ще 43 тисячі українців

COVID-щеплення отримали ще 43 тисячі українців

В Україні за минулу добу зробили 43 360 щеплень від коронавірусу COVID-19. Це більш ніж удвічі менше за вчорашній рекордний показник, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу вакцини отримали 22 328 осіб, повністю вакциновано 21 332 українців. Напередодні в країні працювали 300 мобільних бригад, 416 пунктів щеплення і 100 центрів вакцинації. 

Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 21 657. Менше використовували вакцини компанії Sinovac Biotech - 19 532 і AstraZeneca - 2 471. 

З початку кампанії щеплення вакцинували 1 893 839 осіб, з них отримали першу дозу - 1 893 839 осіб. Повністю імунізовані й отримали дві дози - 572 298 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 2 466 135 щеплень. 

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза): 

  • Київ - 1 984
  • Вінницька область - 718
  • Волинська область - 876
  • Дніпропетровська область - 1 283
  • Донецька область - 611
  • Житомирська область - 819
  • Закарпатська область - 642
  • Запорізька область - 535
  • Івано-Франківська область - 596
  • Київська область - 1 224
  • Кіровоградська область - 379
  • Луганська область - 866
  • Львівська область - 2 142
  • Миколаївська область - 281
  • Одеська область - 714
  • Полтавська область - 1 092
  • Рівненська область - 705
  • Сумська область - 725
  • Тернопільська область - 272
  • Харківська область - 2 334
  • Херсонська область - 878
  • Хмельницька область - 832
  • Черкаська область - 670
  • Чернівецька область - 307
  • Чернігівська область - 650

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