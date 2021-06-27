COVID-щеплення отримали ще 43 тисячі українців
В Україні за минулу добу зробили 43 360 щеплень від коронавірусу COVID-19. Це більш ніж удвічі менше за вчорашній рекордний показник, повідомляє Кореспондент.
Першу дозу вакцини отримали 22 328 осіб, повністю вакциновано 21 332 українців. Напередодні в країні працювали 300 мобільних бригад, 416 пунктів щеплення і 100 центрів вакцинації.
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 21 657. Менше використовували вакцини компанії Sinovac Biotech - 19 532 і AstraZeneca - 2 471.
З початку кампанії щеплення вакцинували 1 893 839 осіб, з них отримали першу дозу - 1 893 839 осіб. Повністю імунізовані й отримали дві дози - 572 298 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 2 466 135 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 1 984
- Вінницька область - 718
- Волинська область - 876
- Дніпропетровська область - 1 283
- Донецька область - 611
- Житомирська область - 819
- Закарпатська область - 642
- Запорізька область - 535
- Івано-Франківська область - 596
- Київська область - 1 224
- Кіровоградська область - 379
- Луганська область - 866
- Львівська область - 2 142
- Миколаївська область - 281
- Одеська область - 714
- Полтавська область - 1 092
- Рівненська область - 705
- Сумська область - 725
- Тернопільська область - 272
- Харківська область - 2 334
- Херсонська область - 878
- Хмельницька область - 832
- Черкаська область - 670
- Чернівецька область - 307
- Чернігівська область - 650