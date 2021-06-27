COVID-щеплення отримали ще 43 тисячі українців

В Україні за минулу добу зробили 43 360 щеплень від коронавірусу COVID-19. Це більш ніж удвічі менше за вчорашній рекордний показник, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу вакцини отримали 22 328 осіб, повністю вакциновано 21 332 українців. Напередодні в країні працювали 300 мобільних бригад, 416 пунктів щеплення і 100 центрів вакцинації.

Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 21 657. Менше використовували вакцини компанії Sinovac Biotech - 19 532 і AstraZeneca - 2 471.

З початку кампанії щеплення вакцинували 1 893 839 осіб, з них отримали першу дозу - 1 893 839 осіб. Повністю імунізовані й отримали дві дози - 572 298 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 2 466 135 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):