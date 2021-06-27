У Харкові туристи не змогли вилетіти до Туреччини - не вистачило місць

В Харківському аеропорту частина пасажирів не змогла потрапити на свій рейс до Туреччини, тому що їм не вистачило місць у літаку, повідомляє УНІАН.

Про це в Instagram розповіла одна з постраждалих туристок.

Зазначається, що перевізник, авіакомпанія SkyUp, продала на рейс 210 квитків, хоча на борту літака було лише 189 місць.

За словами дівчини, домогтися від авіаперевізника зворотного зв'язку було складно.

"Літак вже полетів. Авіакомпанія SkyUp. Ми гойдаємося вже хвилин 40 точно. Директор до нас не виходить, зворотний зв'язок жодний не дає, каже: "Роз'їжджайтеся по домівках. Квитків продано більше, ніж є місць на борту. Ми якось будемо вирішувати це питання, але ви не полетите" , - розповіла вона.

Застряглих в аеропорту людей попросили заповнити заяви на ім'я представника SkyUp. Їм пообіцяли виліт наступним рейсом, спочатку о 8 ранку, а потім об 11. При цьому рейс на 11, за словами пасажирки, вже заповнений.

Зазначимо, практика продажу зайвих квитків в авіаперевезеннях давно відома під назвою овербукінг. Перевізники продають квитки з розрахунком на те, що близько 10% пасажирів можуть не з'явитися на рейс. У моменти пікових завантажень (наприклад, у розпал туристичного сезону), продаж зайвих квитків може призводити до появи «зайвих» пасажирів.