Зеленський назвав молодь надією України

Президент Володимир Зеленський привітав молодь зі святом - Днем молоді, повідомляє Кореспондент.

"Ви впевнено рухаєтесь до своєї мети і легко долаєте будь-які труднощі. Хай так буде завжди! Ви - надія і майбутнє нашої країни. Зі святом! З Днем молоді!" , - написав Зеленський.

Він підкреслив, що українська молодь - вільна, амбітна й розумна.

Як відомо, Україна щороку в останню неділю червня відзначає День молоді відповідно до указу президента від 22 червня 1994 року. Свято встановлене на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України. Цього року святкування припадає на 27 червня.