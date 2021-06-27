Новий Nissan Leaf випробували на українських дорогах

Електричний хетчбек Nissan Leaf з'явився на світ ще в 2011 році, і за минулі 10 років став світовим бестселером. Цю машину добре знають і в нашій країні, але тільки зараз вона стала доступна офіційно, повідомляє АвтоПортал.

На цьому тижні відбулася українська прем'єра Nissan Leaf, яку провело офіційне представництво Ніссан в Україні. Протягом трьох днів культовий електромобіль тестували провідні автожурналісти країни. Всього в тестовому парку було 6 ліфів, кожен з яких проїхав за минулий час в середньому по 600 км.

Nissan Leaf 2

Друге покоління Ніссан Ліф з'явилося на світло 2017 році. Від попередника він відрізняється за багатьма параметрами. Це не тільки новий кузов, але і більш потужний мотор, більш ємна АКБ, багатший список оснащення. До речі, батарей у нового Ліфан дві на вибір - 40 і 62 кВтг. В Україні електромобіль доступний тільки з молодшим акумулятором - старший блок йде лише в парі з комплексом автономного водіння ProPilot, який зараз відчувають на наших дорогах. Словом, Nissan Leaf e повинен з'явитися в Україні в наступному році.

За паспортом запас ходу Nissan Leaf 40 kWh становить 270 км в змішаному циклі, але строго міської пробіг дорівнює 389 км по циклу WLTP. За статистикою, в середньому європеєць проїжджає за день 80 км, тобто про підключення до зарядці в такому випадку можна згадувати лише раз в три дні. До речі, від звичайної 220-вольтової розетки Ліф повністю «заправляється» за 21 годину, від прискореної 32-амперної - за 7,5 годин, а від швидкої - за 40 хв (до 80%).

В Україні Ніссан Ліф 2 прибув в єдиній комплектації - багатою N-Connecta. Вона, серед іншого, включає, клімат-контроль, світлодіодні фари, мультимедіа з камерою заднього виду і оглядом 360 градусів, адаптивний круїз з можливістю повної зупинки і руху в пробках (дотримується заданої швидкості, дистанції до попереду авто, контролює знаки), систему екстреного гальмування.

Наш Nissan Leaf коштує 962 340 грн (35 тис. доларів) - сума чимала, але якщо ви візьмете папір і олівець і зробите підрахунки, легко зможете прийти до дуже оптимістичним цифрам, які вказують на те, що покупка електромобіля - це хороша, вигідна ідея . І справа не тільки в тому, що електрику дешевше бензину / дизеля. Електромобіль також рідше повинен проходити ТО, при цьому сама послуга коштує в рази дешевше. Наприклад, перший за три роки плановий техогляд коштує всього 6 500 грн, він включає лише заміну фільтру салону, гальмівної та охолоджуючої рідин.

Але є у ліфа в Україні переваги не тільки над паливними машинами, а й іншими електромобілями. Ні для кого не секрет, що велика частина «електричок» в нашій країні або ж коштують дуже дорого (це стосується преміум - Ауді, Порше, БМВ), або ж завозяться неофіційними дилерами. І перевага ліфа в тому, що це один з небагатьох електромобілів середньої цінової категорії, який можна купити офіційно.

Офіційний імпортер дає гарантію на 3 роки або 100 000 км пробігу - в залежності від того, що настане раніше. Окремо надається гарантія на електричні компоненти - на 5 років або 100 000 км пробігу. Нарешті, є гарантія і на саму батарею - 8 років або 160 000 км пробігу. На приладовій панелі ліфа є індикатор ємності, він складається з 12 поділок. Так ось, виробник гарантує, що якщо відмітка опуститься нижче 9 поділів, то АКБ замінять. По гарантії!

Перші враження

Перше враження при запуску електричного Nissan Leaf - приємний розгін. Прискорення швидке (до 100 км/год - за 7,9 сек), але разом з тим плавне. І все це, звичайно, відбувається в умовах повної тиші. І в міру того, як проходять кілометри, до цієї тиші починаєш звикати - настільки, що відмінна аудіосистема і хороша музика вже не потрібні.

А ще новий Ліф цікавий тим, що він сприймається і відчувається саме як повноцінний автомобіль (чого не можна було сказати про перше покоління). І «внешк», і салон говорять про те, що перед нами - стильна, якісна і добре оснащена машина. Просто з дещо інший силовою установкою.

На завершення слід сказати, що з повністю зарядженим акумулятором ми проїхали по дорогах Київської області 200 км, плюс борткомпьютер показував залишок в 50 км ходу. При цьому температура на вулиці коливалася від 29 до 33 градусів за Цельсієм. Пересувався екіпаж з використанням економічного режиму Eco і режиму e-Pedal (активує уповільнення авто при припиненні натискання на педаль акселератора).

Технічні характеристики Nissan Leaf II 40 kWh: