Під час львівського напівмарафону помер один з учасників

23-річний учасник львівського напівмарафону помер під час забігу, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Велика біда на напівмарафоні. Юнак, 23-року, не добіг 200 метрів. Медики тільки що констатували смерть. Співчуття рідним і близьким." , - написав Садовій на своїй сторінці в фейсбуці.

Більше інформації обіцяють повідомити під час брифінгу організаторів забігу.

Сьогодні у Львові проводять 6-й Молокiя напівмарафон, участь у якому беруть 2500 чоловік.