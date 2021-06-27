Тіна Кароль несподівано перервала свій концерт в Одесі

Відома українська співачка Тіна Кароль перервала свій концерт в Одесі через зливу. За її словами, через такі погодні умови у її команди погано працювала апаратура, повідомляє УНИАН.

Артистка заспівала в нічному клубі "Ітака" 5-6 пісень і прийняла рішення залишити сцену. Відповідні відео опубліковані в мережі﻿.

"Я готувалася до нашої зустрічі, тому що я дуже сумувала, якщо чесно. І мене, безумовно, це засмучує. Невже не можна взяти й зробити дах? Ганьба!" ,- сказала поп-діва.

Так, під кінець артистка не витримала і заявила, що поважає себе і не планує більше співати на сцені через погані умови.

"Я поважаю себе і вас. На цьому концерт закінчено, поки не станеться якесь диво" , - повідомила Кароль.

Про перерваний концерт Тіни повідомляє і Telegram-канал "Культурна Пральня"﻿.

"Це черговий скандал! Тіна Кароль вчора перервала концерт в Одеській "Ітаці" через дощ, заспівавши всього 5-6 пісень. Виступ мав розпочатися о 23:00, співачка вийшла тільки близько півночі. Сцена була в калюжах, апаратура фонила. Тіна пішла зі словами "Я поважаю себе і вас. Я так співати не можу. На цьому концерт закінчено" , - сказано в повідомленні.

Шанувальники активно обговорюють інцидент у соцмережах. Вони сперечаються, чи повинна була Кароль закінчити концерт, незважаючи на всі трабли.

Тіна Кароль: що про неї відомо

Тіна Кароль - українська популярна співачка, заслужена і народна артистка України.

У 2005 році вона посіла друге місце на "Новій хвилі" й отримала спеціальну премію Алли Пугачової.

Артистка також представляла Україну на Євробаченні 2006 і посіла сьоме місце.