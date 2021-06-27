Усик відреагував на результат бою Ломаченко - Накатанi

Непереможний український супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) відразу після перемоги Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) над японським легковаговиком Масайоші Накатані (19-2, 13 КО) зателефонував у США своєму другові і кумові по відеозв'язку. Усик привітав Ломаченка з перемогою, захопившись результатом, повідомляє Обозреватель.

У ролику, який з'явився в Facebook﻿ боксера, видно, як втомлений, але задоволений Василь приймає теплі слова від свого титулованого співвітчизника. Ломаченко на початку розмови спробував попросити вибачення, за те що "відключився в бою", але Усик його перебив.

"Брат, ти що, взагалі?! Ти пісенька, Васю! Ти просто космос! Розумничка! Я тебе обожнюю" , – сказав Усик.

Всі удари українця доходили до цілі.

Пізніше було опубліковано відео найкращих моментів.

Масайоші доводилося бігати по рингу.

Після бою український боксер дав коментар, у якому він висловився про реванш із Лопесом.

Японський боксер раз за разом пропускав у голову.

Крім того, з'явилася приголомшлива статистика ударів.

Бій завершився технічним нокаутом.

Після бою Ломаченко не взяв прапор України, викликавши обурення в соціальних мережах.