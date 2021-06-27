Усик відреагував на результат бою Ломаченко - Накатанi

Усик відреагував на результат бою Ломаченко - Накатанi

Непереможний український супертяж Олександр Усик (18-0, 13 КО) відразу після перемоги Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) над японським легковаговиком Масайоші Накатані (19-2, 13 КО) зателефонував у США своєму другові і кумові по відеозв'язку. Усик привітав Ломаченка з перемогою, захопившись результатом, повідомляє Обозреватель.

У ролику, який з'явився в Facebook﻿ боксера, видно, як втомлений, але задоволений Василь приймає теплі слова від свого титулованого співвітчизника. Ломаченко на початку розмови спробував попросити вибачення, за те що "відключився в бою", але Усик його перебив.

"Брат, ти що, взагалі?! Ти пісенька, Васю! Ти просто космос! Розумничка! Я тебе обожнюю", – сказав Усик.

Всі удари українця доходили до цілі.
Всі удари українця доходили до цілі.

Пізніше було опубліковано відео найкращих моментів.

Масайоші доводилося бігати по рингу.
Масайоші доводилося бігати по рингу.

Після бою український боксер дав коментар, у якому він висловився про реванш із Лопесом.

Японський боксер раз за разом пропускав у голову.
Японський боксер раз за разом пропускав у голову.

Крім того, з'явилася приголомшлива статистика ударів.

Бій завершився технічним нокаутом.
Бій завершився технічним нокаутом.

Після бою Ломаченко не взяв прапор України, викликавши обурення в соціальних мережах.

Ломаченко не взяв прапор України.
Ломаченко не взяв прапор України.

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