У Литві всіх хворих на коронавірус перевірятимуть на штам Delta

У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 перевірятимуть на штам Delta. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви, повідомляє РБК-Украина.

Таке рішення прийняли в МОЗ в рамках зусиль з контролю над поширенням небезпечного штаму, вперше виявленого в Індії. Відомо, що в країні зареєстровано вже 6 випадків коронавірусу Delta.

Спочатку для виявлення небезпечного штаму в Литві йшло близько двох тижнів. Тепер же результати додаткового тестування повертаються протягом 24 годин, що дозволяє відповідальним органам діяти швидко.

Також, посилені заходи контролю за небезпечним штамом вірусу включають тестування контактів з низьким рівнем ризику. Також литовців тестуватимуть на робочих місцях, у школах чи в громадах.