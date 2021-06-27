Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в обстрілі своїх позицій

Міністерство оборони Вірменії спростувало повідомлення Баку про обстріл позицій азербайджанської армії, заявивши про обстріл своїх позицій, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Міністерство оборони Азербайджану розповсюдило чергову дезінформацію про те, що вірменські ЗС протягом декількох годин обстрілювали азербайджанські позиції на прикордонній ділянці в Гегаркунікской області. ВС Вірменії не відкривали вогонь у напрямку азербайджанських позицій" , - повідомляє Міноборони Вірменії.

У відомстві зазначили, що в зазначений в повідомленні Міноборони Азербайджану період "азербайджанська сторона вела безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла".

Раніше в неділю Міноборони Азербайджану повідомило, що ВС Вірменії піддали обстрілу позиції Азербайджанської Армії в Кельбаджарський районі.