Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в обстрілі своїх позицій
Міністерство оборони Вірменії спростувало повідомлення Баку про обстріл позицій азербайджанської армії, заявивши про обстріл своїх позицій, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Міністерство оборони Азербайджану розповсюдило чергову дезінформацію про те, що вірменські ЗС протягом декількох годин обстрілювали азербайджанські позиції на прикордонній ділянці в Гегаркунікской області. ВС Вірменії не відкривали вогонь у напрямку азербайджанських позицій", - повідомляє Міноборони Вірменії.
У відомстві зазначили, що в зазначений в повідомленні Міноборони Азербайджану період "азербайджанська сторона вела безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла".
Раніше в неділю Міноборони Азербайджану повідомило, що ВС Вірменії піддали обстрілу позиції Азербайджанської Армії в Кельбаджарський районі.
"26 червня з 14:50 до 03:00 27 червня підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих поблизу села Йухари Шорджа Варденісського району, періодично піддавали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії в напрямку сіл Зейліка і Імамбінасі Кельбаджарського району", - повідомило міністерство оборони Азербайджану.