В Албанії власники готелів влаштували перестрілку через лежаки

В ніч на 27 червня у приморському селищі Велипоя в Албанії, в містечку Пулаї Плаж сталася перестрілка, в результаті якої четверо людей загинули, двоє отримали поранення, повідомляє Європейська правда.

Причиною перестрілки став конфлікт між двома родинами, власниками двох готелів, через межі дільниць на пляжі, де вони встановлювали шезлонги для туристів.

Серед двох вбитих - два рідні брати. Одному вбитому було лише 20 років, одному з поранених - 17.

Поліція вилучила вогнепальну зброю - пістолети - яку, як підозрюють, використовували під час сварки.

Також було вилучено записи камер безпеки в районі, де, можливо, зафіксовано момент сутички.