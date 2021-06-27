Співачка МакSим в критичному стані

Російська співачка МакSим (Марина Абросимова) зараз знаходитися у вкрай важкому стані після того, як вона потрапила в лікарню, де її ввели в штучну кому через пневмонію. Наразі т у артистки уражено понад 80% легень, повідомляє Обозреватель.

Так, за словами джерел, близьких до співачки, її перевели на апарат екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), який використовують тільки в критичних випадках.

"На ЕКМО Марину перевели два дні тому. Вона знаходиться в одиночній палаті з окремим постом спостереження медсестрою. Лікарі поки обережні в прогнозах, але сподіваються на краще", – повідомило джерело виданню kp.﻿ru .

Наразі у артистки уражено понад 80% легень. Джерело: Instagram МакSим

А ось офіційний представник співачки МакSим заявив, що не варто вірити інформації, розміщеної у ЗМІ з приводу того, що зірку перевели на ЕКМО. Однак зазначив, що артистка справді перебуває у вкрай важкому стані.

"У мене немає такої інформації, я б не стала довіряти джерелам, що розмістили цю інформацію, оскільки це не офіційна заява. Зараз стан Марини оцінюється як вкрай важкий, прошу зрозуміти позицію сім'ї і близьких – кожна людина має право на приватність, попри те, що є публічною особою " , – заявив представник співачки.

Нагадаємо:

Співачка МакSим поскаржилася на погане самопочуття. Ще 13 червня вона виступала на сцені з температурою тіла 39 градусів. Тоді на сторінці в Instagram МакSим повідомила, що кілька разів здавала тест на коронавірус, однак результат був негативним.

однак результат був негативним. Пізніше артистка потрапила в лікарню і її ввели в стан штучної коми через пневмонію. У виконавиці діагностували сильне ураження легень і низьку сатурацію (насичення крові киснем).

через пневмонію. У виконавиці діагностували сильне ураження легень і низьку сатурацію (насичення крові киснем). Через деякий час з'явилася інформація, що стан здоров'я МакSим став погіршуватися – у артистки виявили ураження понад 75% легень.

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