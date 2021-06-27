Які автомобілі працюють на реконструкції Бориспільської траси

По трасі з Києва в аеропорт «Бориспіль» з 23 червня цього року рух обмежено, так тут проводяться ремонтні роботи по заміні дорожнього покриття, повідомляє Автоцентр.

В Україні в рамках програми «Велике будівництво» розпочали ремонтні роботи на 18-кілометровій ділянці з Києва в аеропорт «Бориспіль» - автомагістралі М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Про обмеження руху і терміни закінчення запланованої реконструкції ми вже писали днями, а сьогодні розповімо про автомобілі, які допомагають дорожникам виконувати тут свою нелегку роботу, тим більше з урахуванням аномальної спеки на вулиці.

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На представлених фотографіях видно, що на ділянці Бориспільської траси почався демонтаж старого асфальтового покриття. Одним з підрядників в проведенні робіт виступила відома дорожньо-будівельна компанія «Автомагістраль-Південь» i десятки нових самоскидів марки Ford Trucks, поставлених компанією АВТЕК.

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Тому не дивно, що сьогодні з вивезення асфальту на бориспільській трасі активно задіяна ця вантажна техніка. Тут, зокрема, можна побачити чотиривісні самоскиди з сверхоб'емнимі кузовами турецької фірми Ozunlu.

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Крім того, поруч працюють шасі Ford Trucks 1833 (4×2) з цистернами Witerna. Останні машини використовуються в якості поливомийні, а також для заправки водою гусеничної техніки Wirtgen для зрізання асфальту.

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На вивезенні асфальту використовуються також і автомобілі інших марок. Це чотиривісні самоскиди Renault Kerax з 450-сильним двигуном, а також тягачі DAF XF і Volvo FH (480 к. с.), В зчепленні з самоскидними напівпричепами марки Wielton і ін.

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На реконструкції Боріспільська траси також активно використовуються і малотоннажні вантажівки.

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Тут, зокрема, можна зустріти модель Volkswagen Crafter або вантажівку JAC N56 - обидві машини з дворядними кабінами для перевезення ремонтних бригад. Зокрема, на китайській машині, поставленої компанією Agsolco Ukraine, перевозять необхідне обладнання для зрізання відбійників.

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Залишається побажати дорожнім будівельникам вчасно закінчити свою роботу на бориспільській трасі, так і на інших об'єктах нашої країни.

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