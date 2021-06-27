Які автомобілі працюють на реконструкції Бориспільської траси

По трасі з Києва в аеропорт «Бориспіль» з 23 червня цього року рух обмежено, так тут проводяться ремонтні роботи по заміні дорожнього покриття, повідомляє Автоцентр.

В Україні в рамках програми «Велике будівництво» розпочали ремонтні роботи на 18-кілометровій ділянці з Києва в аеропорт «Бориспіль» - автомагістралі М-03 Київ - Харків - Довжанський.

Про обмеження руху і терміни закінчення запланованої реконструкції ми вже писали днями, а сьогодні розповімо про автомобілі, які допомагають дорожникам виконувати тут свою нелегку роботу, тим більше з урахуванням аномальної спеки на вулиці.

На представлених фотографіях видно, що на ділянці Бориспільської траси почався демонтаж старого асфальтового покриття. Одним з підрядників в проведенні робіт виступила відома дорожньо-будівельна компанія «Автомагістраль-Південь» i десятки нових самоскидів марки Ford Trucks, поставлених компанією АВТЕК.

Тому не дивно, що сьогодні з вивезення асфальту на бориспільській трасі активно задіяна ця вантажна техніка. Тут, зокрема, можна побачити чотиривісні самоскиди з сверхоб'емнимі кузовами турецької фірми Ozunlu.

Крім того, поруч працюють шасі Ford Trucks 1833 (4×2) з цистернами Witerna. Останні машини використовуються в якості поливомийні, а також для заправки водою гусеничної техніки Wirtgen для зрізання асфальту.

На вивезенні асфальту використовуються також і автомобілі інших марок. Це чотиривісні самоскиди Renault Kerax з 450-сильним двигуном, а також тягачі DAF XF і Volvo FH (480 к. с.), В зчепленні з самоскидними напівпричепами марки Wielton і ін.

На реконструкції Боріспільська траси також активно використовуються і малотоннажні вантажівки.

Тут, зокрема, можна зустріти модель Volkswagen Crafter або вантажівку JAC N56 - обидві машини з дворядними кабінами для перевезення ремонтних бригад. Зокрема, на китайській машині, поставленої компанією Agsolco Ukraine, перевозять необхідне обладнання для зрізання відбійників.

Залишається побажати дорожнім будівельникам вчасно закінчити свою роботу на бориспільській трасі, так і на інших об'єктах нашої країни.