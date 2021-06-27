У Франції на велогонці фанатка спровокувала масову аварію
У Франції під час велотурніру Тур де Франс сталося масове падіння велосипедистів. Аварію спричинила фанатка, яка вийшла на трасу з плакатом, щоб привернути увагу телевізійників, повідомляє РБК-Україна.
Фанатка зачепила плакатом велосипедиста. який від зіткнення впав. Через те, що він їхав в потоці інцих учасників, вони теж впали унаслідок зіткнення.
В результаті постраждали кілька десятків людей.
Один із учасників Яша Зюттерлін з команди DSM отримав травму, унаслідок якої змушений був вийти із змагань.