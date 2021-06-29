Місткий гардероб в маленькій спальні: ідеї для підтримання порядку

Гардероб в спальній кімнаті – це спеціально оснащена секція, відведена під зберігання одягу, взуття та аксесуарів. Сучасні системи зберігання дозволяють зробити ці приміщення функціональними та максимально місткими. Тримачі для одягу, висувні ящики, полиці та кошики допоможуть облаштувати гардероб навіть у маленькій спальні, повідомляє 24 Канал.

Основна перевага гардеробної – ергономічність та зручність використання. Предмети щоденного вжитку розміщуються тут на відстані витягнутої руки. Сезонний одяг може знаходитися в окремих секціях. Речі, якими ви користуєтеся періодично, розташовуватимуться в закритих ящиках або антресолях. Крім того, в гардеробну легко вмонтувати прасувальну дошку, що ще більше підвищить функціональність зони

Чому гардероб, а не шафа

При раціональному підході, оснащення гардеробу може обійтися дешевше, ніж покупка вбудованих шаф. До того ж облаштовувати це приміщення можна поступово. На першому етапі відмовтеся від стаціонарної стіни та не встановлюйте двері. Щоб відокремити гардеробну, скористайтеся щільною шторою на стельовому карнизі. Цей прийом дозволить зберегти природну вентиляцію, а текстиль додасть затишку.

Експерти стверджують, що гардеробна економить місце, що особливо важливо для без того маленьких спалень. Правильно підібрана система дозволить уникнути масивних комодів, старомодних стінок з нефункціональними відділами та незручними однорівневими стійками для вішаків.

Гардеробна виготовляється індивідуально. Ви точно розрахуєте її площу та кількість необхідних відділів, що важко врахувати, купуючи готову шафу.

Ідеї для оформлення гардеробних

Ніша

За перегородкою або ширмою

Відкрита гардеробна

Гардеробна в куті

Гардеробна за ліжком