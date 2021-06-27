Телеканал "Росія 1" злякався матчу Україна - Швеція

Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу-2020 між національними збірними України та Швеції, який на території Російської Федерації повинен був бути показаний телеканалом "Росія 1", відсутнiй в ефірній сітці офіційного мовника. Причини, по якій гри немає в телепрограмі, невідомі, повідомляє Обозреватель.

Telegram-канал "Планерка"﻿ висловив припущення, що в усьому виннi технічні накладки. У той же час видання не виключає ймовірність того, що ключовим стало наявність саме слова "Україна".

Україна - Швеція не хочуть показувати в РФ. Джерело: Telegram-канал "Планерка"

"Головному пропагандистського рупору раніше вже довелося показувати матч України з гімном і незмінним "Путін х**ло "на тлі. І тепер доля знову вимагає від "Росії 1" демонструвати своєї аудиторії 90-хвилинний (а то і 120-хвилинний) жовто синій чад" , – пишуть автори.

На момент публікації цієї новини на сайті телеканалу замість гри українців і шведів (29 червня, 22:00) запланований показ серіалу "Експерт" та телепередачі "Шоу з Володимиром Соловйовим".

Програма телепередач на вечір вівторка 29 червня. Джерело: Сайт телеканалу "Росія 1"

Збірна України з футболу.

До цього ми провели три матчі, вигравши у Північній Македонії (2:1), і поступившись Нідерландам (2:3) і Австрії (1:2).

Збірна України з футболу

Перед кожним матчем українські фанати яскраво виконували гімн України, а також співали лайливий хіт про Володимира Путіна.

Вболівальники збірної України

Ці моменти Росії доводилося транслювати у своїй країні згідно з договором з УЄФА.

Українські фанати на матчі Євро-2020

Відзначимо, матчі Євро-2020 можна побачити на телеканалі "Україна".