В Житомирській області згорів будинок від удару блискавки

У селі Зубринка Житомирського району сталася пожежа житлового будинку. Загорання спричинив розряд блискавки, повідомляє РБК-Україна.

Так, пожежа виникла ввечері 26 червня. Повідомлення про подію надійшло від місцевих мешканців, адже господарів вдома не було.

За їх словами, дерев’яна господарча будівля зайнялась через блискавку, що вдарила в неї та дерево, розташоване поруч. З будівлі полум’я перекинулось на господарський дім.

По прибуттю з’ясувалось, що вогонь вже встиг знищити зазначену будівлю та дах житлового будинку. Аби зупинити подальше поширення вогню, рятувальникам знадобилося година.

Тривалий час вони розбирали дерев’яні конструкції та проливали їх водою. Також їм довелося здійснити три виїзди для заправки машини водою до найближчого ставка, що розташований на відстані трьох кілометрів. Ліквідація відбулась о 21:30.