Мінкультури за зверненням СБУ виключило Кіркорова з "чорного списку"

Міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського виконавця Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України у відповідь на відповідне звернення Служби безпеки України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до нового листа Служби безпеки України, з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова з попереднього переліку осіб, що загрожуть національній безпеці України, – МКІП виключає Кіркорова з цього списку" , – йдеться в повідомленні міністерства.

Так, зазначається, що, на підставі звернення Служби безпеки України від 25 червня 2021 року No 5/1/1-7000 Мінкультури визнає свій указ від 22 червня 2021 року № 446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті таким, що втратив силу.

"Обидва накази, як про включення (Кіркорова до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України – ред.), так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ. Вони згідно до ст. 15 закону Про кінематографію передбачають безумовність дій МКІП щодо включення чи виключення громадян іноземних держав з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці" , – наголошують у відомстві.

Там додають, що включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб з переліку Міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їх включення до переліку осіб що становлять загрозу національній безпеці".