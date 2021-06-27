ПриватБанк відновив роботу після збою і повернув гроші

"ПриватБанк" після збою в роботі у своїй системі повністю відновив її стабільну роботу. А списані помилково гроші повернули клієнтам, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій" , - йдеться в повідомленні.

Також у фінансовій установі вибачилися за інцидент.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що через збій в роботі "ПриватБанку" деякі клієнти зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками.