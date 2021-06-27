В цей день вперше запалилася знаменита зірка Мерседеса

27 червня 1909 року фірма Daimler зареєструвала нову емблему для своїх автомобілів, виконану у вигляді трипроменевою зірки, повідомляє Автоцентр.

У цей день 112 років тому вперше з'явилася знаменита емблема компанії Daimler Motoren Gesellschaft - зірка з трьома променями, яка і сьогодні прикрашає всі автомобілі марки Mercedes-Benz.

Ідея трипроменевою зірки як фірмового знака зародилася у «батька автомобіля» Готтлиба Даймлера задовго до появи самого першого зразка його автомобіля. Відомо, що ще в 1872 році він зобразив її на поштовій листівці, адресованій своїй дружині. І там він написав, що прийде час, коли ця зірка буде символом величезного заводу з виробництва самохідних транспортних засобів.

Чому зірка мала три променя? Справа в тому, що Даймлер дивився на перспективу розвитку механічного транспорту широко. І вже тоді вважав, що його двигуни внутрішнього згоряння будуть використовуватися у всіх трьох стихіях: на суші, на воді і в повітрі.

Спочатку зірка з трьома променями була зареєстрована як торгова марка, а вже на наступний рік її зображення з'явилося на верхніх бачках радіаторів. У 1916 році її уклали в коло, верхня частина якого прикрашали чотири крихітні трьохпроменеві зірочки, а нижню - великі літери MERCEDES.

У 1926 році фірма Daimler об'єдналася з фірмою, заснованою іншим «батьком автомобіля» - Карлом Бенцем. Нова компанія отримала назву Daimler-Benz, а її автомобілі - відповідно марку Mercedes-Benz.

Зображення трипроменевою зірки на емблемі автомобілів збереглося. Однак її обрамлення стало іншим. У верхній частині замість зірочок помістили лавровий вінок - мотив, запозичений у емблеми фірми Benz, хоча і сильно перероблений. І звичайно ж, в нижній частині замість напису Mercedes з'явилася інша - Mercedes-Benz.

Потрібно сказати, що в ті роки були дуже популярні різні декоративні фігурки, які монтувалися на верху радіаторів. Не минула доля ця і автомобілі Mercedes-Benz. На пробках радіаторів - і легкових моделей, і комерційних машин - красувалася хромована зірка з трьома променями, укладена в тонке кільце.

При цьому на вантажівках і автобусах була і ще одна зірка з трьома променями: велика хромована, розміщена прямо по центру радіатора. А пізніше, коли з'явилися дизельні вантажівки знизу до неї додалася ще й напис Diesel.