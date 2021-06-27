Легендарна Audi повернулася у вигляді електричного монстра

Ралійна легенда 80-х відродилася стараннями молодий німецької фірми Elegend AG, що базується в місті Байльнгріс (Баварія). Новий спорткар з вуглепластиковим кузовом отримає електричну силову установку потужністю 600 кВт (816 к.с.) і зможе розігнатися до 100 км/год за 2,8 с. Буде випущено всього 30 екземплярів вартістю 1,06 млн євро кожен, повідомляє Колёса.ru.

Компанія Audi давно думає над відродженням купе quattro і навіть зробила кілька вражаючих концептів, але в серію вони так і не пішли. Тим часом усього в 35 км від Інгольштадта, де знаходиться штаб-квартира Audi, в місті Байльнгріс фірма Elegend представила свій дебютний проект EL1, який блискуче відтворив стиль і дух класичного quattro, точніше його укороченою версії з приставкою sport. Зрозуміло, Elegend не може використовувати для своєї продукції ні ім'я Audi, ні ім'я quattro, але зовнішню схожість між двома машинами очевидно, потенційні клієнти відразу розуміють, звідки ноги ростуть.

Фірму Elegend заснував дизайнер і підприємець Маркус Хольцингер, чий батько, як пише німецький журнал auto motor und sport , працював над дизайном класичного sport quattro, а сам Маркус деякий час працював стилістом в компанії Volkswagen. Крім реінкарнації sport quattro Маркус планує повернути до життя і інші ралійні легенди. Під ім'ям EL2, швидше за все, буде пропонуватися відроджена Lancia Stratos, а конкретне джерело натхнення для моделі EL3 поки не обраний, варіантів кілька: Lancia Delta S4, Lancia 037, Peugeot 205 Turbo 16, Renault 5 Maxi Turbo. До речі, Lancia 037 недавно вже повернулася до життя стараннями інший молодий компанії - італійської Kimera Automobili.

Але повернемося в Elegend EL1. Спорткар, в основі якого лежить углепластіковий монокок, повинен бути досить легким, щоб зберегти маневреність історичного предка. Заявлена споряджена маса - всього 1680 кг. При цьому EL1 забезпечений значною 550-кілограмової 800-вольтової батареєю ємністю 90 кВт·год, яка частково розташована в районі центрального тунелю і частково за сидіннями водія і єдиного пасажира. Постачальник батареї не розкривається, так само як і постачальник електромоторів.

Гюнтер Ридл, виконавчий директор компанії Roding Automobile, яка спеціалізується на будівництві автомобільних прототипів (вона, наприклад, робила ранній варіант Sono Sion) і допомагає Elegend з розробкою EL1, каже, що постачальник компонентів - велика німецька фірма. Колеги з auto motor und sport вважають, що мова йде про Porsche.

Три електромотора Elegend EL1 (один на передній осі, два на задній) видають сукупно 600 кВт (816 к.с.), тоді як найпотужніший Porsche Taycan Turbo S пропонує максимум 560 кВт (761 к.с.), але, за словами Рідла, його команда добре попрацювала над охолодженням силової установки, що, мабуть, і дозволило збільшити віддачу. До 100 км/год EL1 зможе розігнатися за 2,8 с, до 200 км/год - за 10 с, максимальна швидкість - 255 км/год. Повного заряду батареї повинно вистачити на 400 км пробігу по циклу WLTP або на 2 бойових кола по Північній петлі Нюрбургринга (42 км). Максимальна потужність зарядки - 150 кВт. У специфікації електромобіля, крім того, заявлені регульована підвіска і два багажника - передній і задній.

Представлений варіант інтер'єру не остаточний - він ще буде доопрацьовуватися. Камери замість дзеркал, за словами Хольцингером, можливо, не ввійдуть в базову комплектацію, але кондиціонер і електричні склопідйомники точно будуть.

Перші 12 примірників Elegend EL1 фірма планує виготовити в 2023 році, решта 18 - в 2024-м. Діючий прототип фірма обіцяє показати вже в наступному році. Ціна в 1,06 млн євро - це в Німеччині з податками, а якщо на вивезення, то Elegend EL1 обійдеться вам «всього» в 890 тисяч євро.