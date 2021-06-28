Гороскоп на 28 червня: що чекає на Овнів та інші знаки Зодіаку

Зірки обіцяють, що 28 червня багато у вас може виходити легше, ніж зазвичай, повідомляє УНИАН.

Овен

Завтра у всіх сферах життя Овен буде популярним! Це чудовий день, щоб налагодити нові контакти.

Телець

Тtлець 28 червня здатний знайти розв'язання будь-якої проблеми, а його плани будуть ґрунтовні, глобальні та надійні.

Близнюки

У цей день успіх у будь-яких справах Близнюкам принесе співпраця з оточуючими.

Рак

У понеділок Рак буде з успіхом долати перешкоди та братися практично за будь-які справи.

Лев

Завтра Леву доведеться витратити на виконання будь-яких завдань набагато більше часу й енергії, ніж зазвичай.

Діва

День обіцяє їй хороші можливості, проте Діва може не повною мірою ними скористатися.

Терези

28 червня Терези будуть чудовим дипломатом і за бажання зможуть знайти спільну мову з ким завгодно.

Скорпіон

У понеділок Скорпіон буде вельми розсіяним і розслабленим. Тому астрологи радять цьому знаку Зодіаку як слід відпочити, щоб відновити сили.

Стрілець

Завтра у Стрільця події обіцяють розвиватися так, як він і планував. Крім того, не виключені приємні сюрпризи та подарунки долі.

Козоріг

У цей день в роботі Козерогу буде доречно запитати поради у фахівця, а в побутовому конфлікті – призначити мудрого суддю.

Водолій

28 червня доля порадує Водолія приємним сюрпризом, романтичною зустріччю або несподіваними грошима.

Риби

Завтра не варто намагатися негайно втілити плани в життя! Найімовірніше, вони занадто далекі від реальності.