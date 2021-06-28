Гороскоп на 28 червня: що чекає на Овнів та інші знаки Зодіаку
Зірки обіцяють, що 28 червня багато у вас може виходити легше, ніж зазвичай, повідомляє УНИАН.
Овен
Завтра у всіх сферах життя Овен буде популярним! Це чудовий день, щоб налагодити нові контакти.
Телець
Тtлець 28 червня здатний знайти розв'язання будь-якої проблеми, а його плани будуть ґрунтовні, глобальні та надійні.
Близнюки
У цей день успіх у будь-яких справах Близнюкам принесе співпраця з оточуючими.
Рак
У понеділок Рак буде з успіхом долати перешкоди та братися практично за будь-які справи.
Лев
Завтра Леву доведеться витратити на виконання будь-яких завдань набагато більше часу й енергії, ніж зазвичай.
Діва
День обіцяє їй хороші можливості, проте Діва може не повною мірою ними скористатися.
Терези
28 червня Терези будуть чудовим дипломатом і за бажання зможуть знайти спільну мову з ким завгодно.
Скорпіон
У понеділок Скорпіон буде вельми розсіяним і розслабленим. Тому астрологи радять цьому знаку Зодіаку як слід відпочити, щоб відновити сили.
Стрілець
Завтра у Стрільця події обіцяють розвиватися так, як він і планував. Крім того, не виключені приємні сюрпризи та подарунки долі.
Козоріг
У цей день в роботі Козерогу буде доречно запитати поради у фахівця, а в побутовому конфлікті – призначити мудрого суддю.
Водолій
28 червня доля порадує Водолія приємним сюрпризом, романтичною зустріччю або несподіваними грошима.
Риби
Завтра не варто намагатися негайно втілити плани в життя! Найімовірніше, вони занадто далекі від реальності.