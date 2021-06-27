Формула-1: результати Гран-прі Австрії

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Австрії Формули-1, повідомляє УНИАН.

У боротьбі за перше місце нідерландський гонщик знову випередив чинного чемпіона Льюїса Хемілтона. У трійці також фінішував ще один представник "Мерседес" Вальттері Боттас. А четвертим став пілот "Ред Булл" Серхіо Перес.

Нагадаємо, що минулої неділі на змаганнях у Франції Макс також фінішував першим, а Хемілтон посів друге місце.

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