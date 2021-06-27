У Стамбулі газом розігнали гей-прайд (відео)

Влада Туреччини протягом останніх років неодноразово забороняла проведення прайдов, в цьому році парад заборонили через коронавируса, повідомляє Кореспондент.

Турецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який зібрався на гей-прайд в центрі Стамбула, пише Reuters.

Близько 20 осіб, включаючи фотожурналіста, були затримані.

Влада Туреччини протягом останніх років неодноразово забороняла проведення прайдов. До цього тисяч чоловік взяли участь в параді. Цього року парад заборонили через коронавируса.

Туреччина вже давно є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, проте процес її вступу роками тягнеться на тлі напруженості з різних питань, включаючи прав людини.

У четвер більшість лідерів Європейського Союзу пообіцяли продовжувати боротьбу з дискримінацією ЛГБТ-спільноти в спільному листі на тлі протистояння з Угорщиною, парламент якої минулого тижня схвалив законопроект, що забороняє поширення в школах матеріалів, що вважаються пропагандою гомосексуалізму або зміни статі.

Нагадаємо, що в Києві група ультраправої молоді зірвала закритий прес-показ документального ЛГБТ-фільму Будьмо Гей.