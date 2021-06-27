Мережа кипить через рішення СБУ по Кіркорову

Міністерство культури України на прохання СБУ виключило російського артиста Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Нагадаємо, що 54-річний співак значився в "чорному списку" ще ввечері 24 червня, повідомляє Телеграф.

Український журналіст Петро Шуклина на своїй сторінці в Facebook зробив висновок, що "Офіс президента підтримує порушення українських законів і не вважає за потрібне боротися за Крим. Адже це друзі президента. А друзям президента можна все. Зараз у нас нікому боротися за Крим і захищати закони. ще три роки ".

Журналіст і політичний блогер Дмитро Суворов написав: "Буде тепер Філя гастролювати в Україні. До речі, свого часу це опудало сказало, що пишається включенням в український чорний список. Як на мене, з усієї цієї ватно-естрадної тусовки право на гастролі можна дати тільки Кобзону. Решта ще не заслужили".

"Включили? Вимкніть! Боже я зараз описати. А ви питаєте, чому Басте не заборонили. А ось так, фіглі туди-сюди йорзать і паперу ганяти", - написала блогер Олена Монові в своєму пості.

Журналіст Сергій Руденко припустив, що "Філя, напевно, додзвонився таки до Вови, і Баканов дав задній хід для людини, який співав оди Путіну за анексію Криму. Це все робить Зеленський, а соромно мені. І перш за все - перед Литвою, яка ще півроку тому оголосила Кіркорова персоною нон-грата саме за підтримку анексії Криму".

У коментарях так само шоковані склалася, незрозумілою ситуацією з російським артистом.

Нагадаємо, що російський естрадний співак Філіп Кіркоров був внесений до "чорного списку" за наказом Мінкульту ще 22 червня.

Причиною внесення артиста до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України, стали заяви Кіркорова про підтримку анексії Криму Росією, а також неодноразові пропагандистські концерти на півострові.