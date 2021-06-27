Дружина Байдена вийшла в світ у сукні від Dolce & Gabbana

Дружина американського лідера вибрала наряд у техніці печворк з колекції Dolce & Gabbana весна-літо 2021, повідомляє Корреспондент.

Перша леді США Джилл Байден з'явилася на заході в Білому домі в яскравому образі від Dolce & Gabbana, пише Checkthetag.

Дружина американського лідера вибрала наряд у техніці печворк з колекції Dolce & Gabbana весна-літо 2021. Образ був представлений на подіумі під час показу модного бренду. Сукня-олівець з квітковим принтом, вартістю 2600 доларів, перша леді доповнила човниками від Valentino.

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Нагадаємо, що дружина американського лідера Джо Байдена Джилл 1 квітня розіграла членів прес-пулу і співробітників адміністрації, перевтілившись у стюардесу під час перельоту з Каліфорнії до Вашингтона.