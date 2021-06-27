Експорт українських товарів до Євросоюзу збільшився

За останні п'ять років експорт українських товарів в Європейський Союз збільшився на 60%, а уже в цьому році експорт в країни ЄС може досягти 20 млрд євро, повідомляє УНИАН.

Про це пише прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook﻿.

За його словами, Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України, бо більше 40% всієї торгівлі йде саме з країнами ЄС.