Експорт українських товарів до Євросоюзу збільшився
За останні п'ять років експорт українських товарів в Європейський Союз збільшився на 60%, а уже в цьому році експорт в країни ЄС може досягти 20 млрд євро, повідомляє УНИАН.
Про це пише прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України, бо більше 40% всієї торгівлі йде саме з країнами ЄС.
"Ми суттєво просунулися в торговельних відносинах, проте це тільки початок. Одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію. Активно проводимо діалог з українським бізнесом, аби максимально врахувати його потреби та збільшити доступ українських товарів на європейські ринки", - підкреслив Шмигаль.