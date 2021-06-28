Епідемія коронавируса вразила людство понад 20 тисяч років тому

Міжнародна група вчених виявила свідоцтва епідемії невідомого коронавірусу або схожого з ним патогену, яка вразила регіон Східної Азії понад 20 тисяч років тому. Генетичні сліди спалаху досі присутні в геномах людей, що живуть в цьому регіоні. Результати дослідження опубліковані в журналі Current Biology, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники проаналізували дані проєкту 1000 Genomes Project, який є найбільшим загальнодоступним каталогом загальних генетичних варіацій людини. Їх метою було з'ясувати, чи дійсно стародавні Коронавірусние епідемії, якщо такі були, могли якось вплинути на сприйнятливість людини до дії вірусів, включаючи SARS-CoV-2 нині.

Відомо, що природний відбір в минулому сприяв поширенню в людській популяції таких генів, які кодували білки, фізично взаємодіють з вірусами (virus-interacting proteins, VIP) і сприяли захисту від інфекцій, зменшуючи тяжкість захворювань. Вчені шукали характерні сліди такого відбору в 420 білках, що взаємодіяли з коронавірусами (CoV-VIP), серед 26 різних людських популяцій.

Серед всіх CoV-VIPів 332 білки взаємодіяли з SARS-CoV-2, а 88 згадувалися в науковій літературі як пов'язані з різними коронавірусними інфекціями (SARS-CoV-1, MERS і HCoV-NL63, викликає помірну ГРВІ). Виявилося, що частота таких генів значно збільшена в багатьох популяціях Східної Азії, що не спостерігається в інших груп людей. Це вказує на виникнення й інших коронавірусних епідемій в регіоні в минулому.

Так, 42 гени, пов'язаних з коронавірусом, піддавалися скоординованому природному відбору близько 25 тисяч років тому, що відповідає приблизно 900 поколінням. Однак дослідники не можуть виключити, що причиною відбору міг стати інший невідомий нині тип вірусів, який взаємодіяв з людськими білками, так само як і коронавіруси.

Серед цих 42 CoV-VIPів виявилося багато тих варіантів, що впливають на перебіг COVID-19 серед сучасного населення. Мутації, що володіють провірусними або, навпаки, захисними ефектами, зачіпають ті фрагменти генів, що знаходяться поруч з регуляторними областями, активними в легких і інших тканинах, на які впливає SARS-CoV-2. Водночас автори статті підкреслюють, що результати не уявляють доказів будь-яких відмінностей в підвищеній або заниженій генетичній сприйнятливості в будь-якої людської популяції.

Всі сучасні коронавірусні спалахи, включаючи SARS, MERS і COVID-19, відбуваються зі Східної Азії. Як показує дослідження, цей регіон, ймовірно, служив природним резервуаром коронавірусів протягом останніх 25 тисяч років.