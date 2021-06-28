28 червня: яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

28 червня у світі відзначається Міжнародний день пірсингу, День числа Тау, Міжнародний день соціального бізнесу, повідомляє УНИАН.

В Україні - День Конституції, в США - День логістики, День бойової операції "Червоні крила", День страхування, День Поль Баньяна, Щасливий день серцевих обіймів, День клавіші CAPS LOCK, День тапіоки, День "Будь ласка, візьми дітей на роботу", День штату Аляска, у В'єтнамі - День сім'ї, в Казахстані - День працівників засобів масової інформації, в Польщі - День пам'яті Познанського червня 1956 року, в Перу - День севіче.

Пам'ятні дати 28 червня, річниці та події

У 1635 році французи заснували в Карибському морі колонію Гваделупа.

У 1644 році актор бродячої трупи Жан Батіст Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр.

У 1904 році сталася одна з найбільших корабельних аварій XX століття: норвезьке пасажирське судно "Нордж" розбилося на рифах поблизу острова Роколл. Трагедія забрала життя 635 осіб.

У 1919 році в цей день був підписаний Версальський мирний договір, що поклав кінець Першій світовій війні.

Символічно, що в цей же день 1919 року була утворена Ліга націй, на зміну якій в 1945 році заснували ООН.

У 1997 році за 30 секунд до кінця третього раунду екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон, ображений на захищаючого чемпіонський титул Евандера Холіфілда за удар головою в обличчя, вп'явся в його вухо і відкусив шматочок. Бій був зупинений, але після попередження Тайсону рефері Лейн дозволив продовжити змагання - і новий шматок вуха чемпіона опинився в зубах Тайсона. Поєдинок був припинений, а Тайсон дискваліфікований.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 червня вшановує пам'ять мученика Віта Римського. Інші назви свята - "Віт","Амос","День Фіта і Амоса","Скотний заступник". Більшість прикмет цього дня пов'язані з урожаєм злаків. Ще 28 червня – початок Петрова посту. Він триває 14 днів - до 11 липня включно. У цей період рекомендується дотримуватися особливих норм не тільки в харчуванні, але і в поведінці.

Що сьогодні не можна робити

У справах цей день невдалий - краще не робити нічого важливого. Не можна відмовляти в милосерді і допомозі нужденним. Не можна сваритися, лихословити. Сни в цей день віщі.

Прикмети на 28 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- туман - до дощових днів;

- голосно стрекочуть коники - до негоди;

- багато мух - до хорошого врожаю гречки;

- багато комарів - до поганої погоди на кілька днів.

Іменини 28 червня

Іменини у Григорія, Кассіана, Модеста, Єфрема, Августина і Лазаря.